×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 39 ilde DEAŞ operasyonunda 361 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Operasyon#Gözaltı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 39 ilde DEAŞ operasyonunda 361 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 11:39

İçişleri Bakanlığı, 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

Geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli, son 20 günde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 39 ilde DEAŞ operasyonunda 361 şüpheli yakalandı

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi. 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Operasyon#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!