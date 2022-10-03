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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Terörist#Siirt
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 21:15

İçişleri Bakanlığı Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt Pervari Bestler Dereler-Herekol Bölgesi Dişlitepe Mevkii kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.  

 

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#İçişleri Bakanlığı#Terörist#Siirt

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