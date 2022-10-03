İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt Pervari Bestler Dereler-Herekol Bölgesi Dişlitepe Mevkii kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda,— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 3, 2022
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt Pervari BESTLER DERELER-HEREKOL Bölgesi Dişlitepe Mevkii kırsalında
3️⃣ TERÖRİST,
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ⬇️https://t.co/8la8WpwKOG pic.twitter.com/JhxRrA3E9A