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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün hava destekli operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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