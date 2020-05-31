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Haber Giriş: 31.05.2020 - 00:46,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün hava destekli operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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