AA
Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle