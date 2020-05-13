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AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 23:06,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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