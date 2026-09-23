İçişleri Bakanlığı duyurdu: 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu Türkiye'ye geri getirildi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kırmızı Bültenle Aranan 29, Ulusal Seviyede Aranan 47 suçlu, Gürcistan(61), Yunanistan(4), Almanya(4), Fransa(2), ABD(2), Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (29) H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B. D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E. ile Ulusal seviyede aranan (47)

R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç. Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

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EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."