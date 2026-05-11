İçişleri Bakanlığı duyurdu: 24 ilde yapılan operasyonlarda 133 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 11:13

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 224 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 24 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis’te gerçekleştirilen operasyonlarda umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek ve iş bulma vaadiyle vatandaşlarımızı 936 milyon 581 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 224 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 133’ü tutuklandı, 91’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi.

