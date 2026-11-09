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İçişleri Bakanlığı duyurdu | 23 ilde siber suç operasyonu: 367 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Siber Suçlar#Operasyon#Tutuklama
İçişleri Bakanlığı duyurdu | 23 ilde siber suç operasyonu: 367 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 12:04

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde siber suçlara yönelik 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 521 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 367’si tutuklanırken, 114'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Polisin son 5 günde düzenlediği geniş çaplı siber suç operasyonlarında yüzlerce şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk istismarı ve bilişim suçlarını kapsayan operasyonlarda 367 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu | 23 ilde siber suç operasyonu: 367 tutuklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı”

"23 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-367'si tutuklandı.

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-114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu | 23 ilde siber suç operasyonu: 367 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “satılık araç, düşük faizli kredi, araç kiralama ve kapora bedeli” gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, 

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

 -Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu | 23 ilde siber suç operasyonu: 367 tutuklama

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

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Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” 

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#Siber Suçlar#Operasyon#Tutuklama

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