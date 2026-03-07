İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 ilde yapılan operasyonda 390 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında; dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bartın ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 247’si tutuklandı, 143’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya banka personeli olarak tanıtarak, sahte otel rezervasyonları oluşturarak, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunarak, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün ilanları vererek, “sazan sarmalı” yöntemiyle gayrimenkul satışı gerçekleştirerek ve yasa dışı ilaç ve sağlık raporu temin etme vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Haberin Devamı

Operasyonlar sonucu; çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, altın ve gümüş gibi değerli madenler, ruhsatsız silah ve mühimmat ile 13 adet gayrimenkule el konuldu.

Daire Başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."