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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-11 Operasyonu kapsamında, Bitlis'te 2 terör örgütü mensubu silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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