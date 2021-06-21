AA
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-11 Operasyonu kapsamında, Bitlis'te 2 terör örgütü mensubu silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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