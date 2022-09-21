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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist
İçişleri Bakanlığı duyurdu 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 16:19

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları ,Irak ve Suriye ‘de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 92 oldu

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 92’ye yükseldi.

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist

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