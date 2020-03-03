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AA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 10:42,Son Güncelleme:/

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 YTS sınır dışı edildi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 YTS sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı, "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." açıklamasında bulundu.

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