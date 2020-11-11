İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.