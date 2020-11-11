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Haber Giriş: 11.11.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Yıldırım 4 operasyonu kapsamında Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Hozat ilçesi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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