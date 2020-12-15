İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İkna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 231’e yükseldi.
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