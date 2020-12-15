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Haber Giriş: 15.12.2020 - 08:59 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İkna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 231’e yükseldi.

 

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