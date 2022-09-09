Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 milyon 493 bin kök kenevir ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Eren Abluka-#İçişleri Bakanlığı#Terör
İçişleri Bakanlığı duyurdu 1 milyon 493 bin kök kenevir ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 09:58

Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice Kırsalındaki 65 Ayrı Noktada 1 Milyon 493 bin kök kenevir İle 337 bin kök skunk ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonu' ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruluyor. Operasyonun 29'uncu gününde; Diyarbakır'ın Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.

1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi, 54 kilo toz esrar, 216 kilo kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu ele geçirildi; 9 şüpheli ise gözaltına alındı. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteğiyle kararlı olarak başarı ile sürdürüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu 1 milyon 493 bin kök kenevir ele geçirildi

Gözden Kaçmasın

Bakan Soylu açıkladı Nevşehirde Kökünü Kurutma OperasyonuBakan Soylu açıkladı! Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eren Abluka-#İçişleri Bakanlığı#Terör

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam