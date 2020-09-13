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DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 20:04 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, 1 jandarma astsubayının şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur.ÿOperasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.ÿKahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.ÿMilletimizin başı sağ olsun" denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) acı haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Evli olan şehit Aktay'ın 2 ay önce de baba olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın acı haberi, Yunak ilçesinin Kuzören Mahallesi'ndeki annesi Nevruz ve babası Salih Aktay'a, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Aktay ailesinin yakınları da eve akın etti. Kuzören ve Akşehir ilçesindeki evlere Türk bayrağı asıldı. 4 kardeş olan şehit Aktay'ın, 2 ay önce baba olduğu öğrenildi. Şehit Aktay'ın cenazesinin yarın Kuzören Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit oldu

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