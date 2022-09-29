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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 596 kilo esrar ele geçirildi ​

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#İçişleri Bakanlığı#Diyarbakır#Esrar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 15:55

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, 103 kilo toz esrar, 493 kilo kubar esrar, 180 bin 200 kök kenevir ve 335 bin kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Operasyonların 49’uncu gününde; Hani ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucuları tarafından arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakırda 596 kilo esrar ele geçirildi ​

Aramalarda 103 kilo toz esrar, 493 kilo kubar esrar, 180 bin 200 kök kenevir ve 335 bin kök skunk ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakırda 596 kilo esrar ele geçirildi ​

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