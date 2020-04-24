MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanlığı, CHP'li Ağbaba'nın iddiasını yalanladı
GeriGündem İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ağbaba'nın iddiasını yalanladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 20:47,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ağbaba'nın iddiasını yalanladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ağbaba'nın iddiasını yalanladı
Abone Olgoogle-news

İÇİŞLERİ Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 23 Nisan töreninde İçişleri Bakanlığı'na Atatürk'ün resminin asılmadığı iddiasını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; 'Yer, İçişleri Bakanlığı. 100'üncü kuruluş yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında, nispet yapar gibi Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok" ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan sorumsuz bir iftiradır ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür" ifadelerine yer verildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle