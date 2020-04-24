İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ağbaba'nın iddiasını yalanladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; 'Yer, İçişleri Bakanlığı. 100'üncü kuruluş yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında, nispet yapar gibi Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok" ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan sorumsuz bir iftiradır ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür" ifadelerine yer verildi.