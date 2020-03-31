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AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

İçişleri Bakanlığı bürokratları 'Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarıyla destek olacak

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İçişleri Bakanlığı bürokratları 'Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarıyla destek olacak
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İçişleri Bakanlığı merkezinde görevli üst düzey bürokratlar, valiler ve kaymakamlar, "Milli Dayanışma Kampanyası"na en az bir maaşlarını bağışlayarak destek olacak.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde dün "Biz bize yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya toplumun farklı kesimleri de destek veriyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığında görevli üst düzey bürokratlar, valiler ve kaymakamlar da yardım kampanyasına ilan edilen hesap numaralarına en az birer maaşlarını bağışlayarak destekte bulunacak.

İçişleri Bakanlığı bürokratları Milli Dayanışma Kampanyasına birer maaşlarıyla destek olacak

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