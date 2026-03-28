İçişleri Bakanlığı'ndan bazı iller için "sarı" kodlu uyarı: Fırtına, dolu, yağış kapıda... Otomobil sel sularına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı. Paylaşımda, yarın kuzeybatı kesimlerde etkisini gösterecek yağışın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MUĞLA’nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak sonrası, saat 18.00 sıralarında Yaka Mahallesi'nde oluşan sel sularına kapılan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu 35 AZ 0305 plakalı otomobil, düştüğü dere yatağında ters döndü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla otomobil, dere yatağından çıkarıldı. Otomobil içerisindeki Ayhan Demir ve Bülent Şallı’ya ulaşıldı. AFAD ekiplerince Demir, sağ olarak kurtarılırken; Şallı’nın ise yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Haberin Devamı

Olay yerindeki incelemelerin ardından Şallı’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Demir ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla, soruşturma başlatıldı.