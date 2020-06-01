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AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 17:59,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Batman'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı: Batman'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi üzerine Kozluk ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. 

Operasyonda kayalıkların altına saklanmış çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı: Batmanda terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi


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