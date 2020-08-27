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DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 23:06 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi

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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 teröristin, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bu kapsamda, Ocak ayından itibaren ikna çalışmaları neticesinde teslim olan terörist sayısı 141’e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde; bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün, Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141’e yükseldi." denildi.

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