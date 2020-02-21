İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sayı 41'e çıktı...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. 2006 yılında terör örgütüne katılan ’Haki’ kod adlı Adem Ö. isimli terörst, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısının 41’e çıktığı öğrenildi.

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