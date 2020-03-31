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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Örgütten kaçan terörist teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Örgütten kaçan terörist teslim oldu
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, polis ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçan PKK'lı Seher Aktan'ın, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, polis ve jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020’nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67’ye yükseldi" denildi.

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