İçişleri Bakanlığı açıkladı: İşte Ramazan Bayramı'nda alınan trafik tedbirleri

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İçişleri Bakanlığı, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt genelinde artması öngörülen araç yoğunluğundan kaynaklı trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı tedbirler aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar geçerli olacak tedbirler şu şekildedir:

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Ankara ili istikametine Anadolu (O4) Otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) Otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D100 karayolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede ilçesine kadar, D750 karayolu Bolu ili Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, İzmir ili istikametine O5 (Gebze İzmir) Otoyolu'nda Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D300 karayolunda Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya ili istikametine D650 karayolunda Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D300 karayolunda Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

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BAKAN YERLİKAYA'DAN BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLARA UYARI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin bakanlıkta açıklama yaptı. Bayram sebebiyle alınan trafik önlemlerini açıklayan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıkladı. Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Biz trafik tedbirlerimizi dün itibarıyla artırdık. Bu tedbirler 8 Nisan tarihine kadar sürecek. Bu 14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelimiz görev yapacak. Trafikle ilgili verilerimizi her gün sizlerle paylaşacağım. Bayram tatili süresince 54 ilimizdeki 468 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 24 saat süreyle hız denetimi yapacak. Polis ve jandarmamız gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürecek. Hava araçlarımız ülkemiz genelinde 3 bin 81 saat denetim yapılacak. Ayrıca şehirler arası terminallerde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak; otobüsler denetlenecek. Altını çizerek ifade etmek isterim ki emniyet kemeri kullanımı kazalarda can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor" dedi.