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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Cudi'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Cudi'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, devam eden Eren 13 Operasyonu kapsamında; Şırnak merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

 

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