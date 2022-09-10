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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru uluslararası sulardaki gemiye taciz ateşi açtı

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#İçişleri Bakanlığı#Yunanistan#Gemi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru uluslararası sulardaki gemiye taciz ateşi açtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 20:10

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir." ifadelerine yer verildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Yunanistan#Gemi

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