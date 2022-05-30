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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 12 ilde DEAŞ operasyonu

#Terör#DEAŞ#Polis

İçişleri Bakanlığı, ''DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.'' açıklamasında bulundu.

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DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca; 27 şüpheliye yönelik 12 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa) bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 26 şüpheli yakalanırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı 12 ilde DEAŞ operasyonu

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#Terör#DEAŞ#Polis

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