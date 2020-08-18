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DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 20:27,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi

Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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