İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 terör örgütü mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu.'' ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin, 2017'de örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylece 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 22'ye ulaştı.
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