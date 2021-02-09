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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 terör örgütü mensubu teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 terör örgütü mensubu teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu.'' ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin, 2017'de örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylece 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 22'ye ulaştı.

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