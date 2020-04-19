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DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Abdurrahman Kayıhan teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı: Abdurrahman Kayıhan teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı'nca, polisin çalışması sonucu örgütten kaçan PKK'lı Abdurrahman Kayıhan'ın Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye’de faaliyet gösteren, 'Andok' kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu bugün Mardin Kızıltepe'de teslim oldu. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi" denildi.

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