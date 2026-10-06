İçişleri Bakanlığı: 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan dört belediye başkanı ile bir belediye başkan vekilinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında alınan kararların ayrıntıları paylaşıldı.

ÖZMEN VE GÜNEŞ HAKKINDAKİ KARARLAR

Açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” suçlamalarıyla Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli ve 2026/930 sorgu numaralı kararıyla tutuklandı.

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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak” suçlamalarıyla İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli ve 2026/966 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

MERSİN’DE ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Bakanlık, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in, “Rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli ve 2026/1145 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer’in, “Resmî belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 6 Ekim 2026 tarihli ve 2026/1150 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı açıklandı.

Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 6 Ekim 2026 tarihli ve 2026/1148 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı kaydedildi.

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“GEÇİCİ BİR TEDBİR OLARAK” GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Görevden uzaklaştırma kararlarının hukuki dayanağına da yer verilen açıklamada, “Adı geçen belediye başkanları ve belediye başkan vekili, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Bakanlık ayrıca Vahap Seçer’in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ahmet Serkan Tuncer’in de Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ATAŞEHİR VE EYÜPSULTAN'DA SEÇİMLER 10 EKİM'DE



Eyüpsultan ve Ataşehir belediyelerinde başkanvekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak.

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İstanbul Valiliğinden Ataşehir Belediyesi'ne ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/966 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/930 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.