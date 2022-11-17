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İçişleri Bakanlığı: 37 organizatör gözaltına alındı, bin 353 düzensiz göçmen yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Düzensiz Göç#Göçmen
İçişleri Bakanlığı: 37 organizatör gözaltına alındı, bin 353 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 11:51

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatörün gözaltına alındığı, 1.353 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin katılımıyla, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yurt genelinde 'Huzur-2022/11' uygulaması yapıldı.

9 bin 449 ekip, 33 bin 401 personelin katılımıyla, 7 bin 403 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 5 bin 670 metruk bina, 10 bin 205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3 bin 345 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 719 yer kontrol edildi. 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, 1353 düzensiz göçmen yakalandı.

45'i yabancı uyruklu, 8'i terör örgütü üyesi veya iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan kişi tespit edildi. 779'ü yabancı uyruklu ve 94'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 kişiye idari yaptırım uygulandı.

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Uygulamada; 8 kamyon-kamyonet ve 2 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 11 ruhsatsız av tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 496 mermi ile çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Düzensiz Göç#Göçmen

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