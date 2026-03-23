İçişleri Bakanlığı: 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 kişi tutuklandı

×
İçişleri Bakanlığı: 32 ilde FETÖye yönelik operasyonda 41 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 15:22

İçişleri Bakanlığı, 32 ilde FETÖ’ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını, 41’inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, örgüt içerisinde sözde sorumlu kişiler ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 64 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 41’i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

