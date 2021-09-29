İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2️⃣ terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 29, 2021