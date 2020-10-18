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DHA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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