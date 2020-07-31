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Haber Giriş: 31.07.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında ‘İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir’ ifadelerini kullandı.

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