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İçişleri Bakanlığı 10 ayda 16,5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi

#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#Eroin
İçişleri Bakanlığı 10 ayda 16,5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, bu yılın 10 ayında ele geçirilen eroin miktarının 16 ton 586 kilogram olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla topyekun mücadele sonuç veriyor.

Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak 2017'de 941 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl bu sayı 314'e gerileyerek yüzde 67'lik düşüş sağlandı. Bu yılın 9 aylık döneminde ise uyuşturucuya bağlı ölümler yüzde 12 düşüşle 104'e kadar geriledi.

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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ve emniyet narkotik ekiplerince bu yılın 10 aylık döneminde 170 bin 327 operasyon düzenlendi, 233 bin 537 kişi gözaltına alındı, bunların 19 bin 978'i tutuklandı.

Bu yıl düzenlenen narkotik operasyonlarında 2020'ye göre yüzde 39, gözaltı sayısında yüzde 31, tutuklu sayısında yüzde 10'luk artış yaşandı.

Ocak-Ekim 2021 döneminde ele geçirilen eroin miktarı yüzde 56'lık artışla 10 ton 639 kilogramdan 16 ton 586 kilograma, skunk miktarı yüzde 42,5'lik artışla 2 ton 246 kilogramdan 3 ton 201 kilograma, bonzai miktarı yüzde 56'lık artışla 1 ton 118 kilogramdan 1 ton 740 kilograma çıktı. Aynı dönemde, uyuşturucu hap miktarı yüzde 175'lik artışla 1 milyon 903 bin 719'dan 5 milyon 233 bin 260 adete, sentetik ecza miktarı yüzde 51'lik artışla 3 milyon 491 bin 25'ten 5 milyon 260 bin 439'a yükseldi.

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#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#Eroin

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