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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 19:48 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu 

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İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu 
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1 teröristin ikna çalışmaları neticesinde Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece 1 Ocak'tan itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 154'e çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi" denildi. 

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