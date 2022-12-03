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İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Terörist#Teslim
İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 19:05

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü mensubu bir kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

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İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1995 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 117’ye yükseldi” denildi.

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