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GeriGündem İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak.. İşte son başvuru tarihi ve detaylar
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Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak.. İşte son başvuru tarihi ve detaylar

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İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak.. İşte son başvuru tarihi ve detaylar
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T.C. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacak.

Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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