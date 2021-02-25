MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanı’na hakarete ceza: Öfke kontrol dersi alacak
GeriGündem İçişleri Bakanı’na hakarete ceza: Öfke kontrol dersi alacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı’na hakarete ceza: Öfke kontrol dersi alacak

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
İçişleri Bakanı’na hakarete ceza: Öfke kontrol dersi alacak
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen Sedat E. (40) hakkında, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan en az haftada bir olmak üzere öfke kontrolü seminer ve seanslarına katılması yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sedat E. kendisini, "Paylaşımı yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. 12-13 yıldır alkol bağımlısıyım. Tedavi görmekteyim. Gündelik hayatımda öfkemi kontrol eden biri değilim. Süleyman Soylu’dan özür diliyorum” diye savundu.

False
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi