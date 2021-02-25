İçişleri Bakanı’na hakarete ceza: Öfke kontrol dersi alacak

Sedat E. kendisini, "Paylaşımı yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. 12-13 yıldır alkol bağımlısıyım. Tedavi görmekteyim. Gündelik hayatımda öfkemi kontrol eden biri değilim. Süleyman Soylu’dan özür diliyorum” diye savundu.