Aziz ÖZEN / İSTANBUL
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İçişleri Bakanı’na hakarete ceza: Öfke kontrol dersi alacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen Sedat E. (40) hakkında, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan en az haftada bir olmak üzere öfke kontrolü seminer ve seanslarına katılması yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Sedat E. kendisini, "Paylaşımı yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. 12-13 yıldır alkol bağımlısıyım. Tedavi görmekteyim. Gündelik hayatımda öfkemi kontrol eden biri değilim. Süleyman Soylu’dan özür diliyorum” diye savundu.