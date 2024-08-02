'İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde 2 yabancı adına kayıtlı ikamet izni' haberleriyle ilgili açıklama

Haberin Devamı

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan İçişleri Bakanımızın adresinde 2 yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı haberleri üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. 9 Mayıs 2024 tarihinde yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup, konuya ilişkin 10 Mayıs 2024 tarihinde Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A.H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."