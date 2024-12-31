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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'yeni yıl' mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Yeni Yıl#Mesaj
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 20:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin" dedi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni yıl mesajında, "İçişleri Bakanlığımızın 623 bin personeliyle birlikte; gece gündüz, yaz kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatanımızın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin" ifadelerini kullandı.

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#Ali Yerlikaya#Yeni Yıl#Mesaj

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