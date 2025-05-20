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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısına ilişkin açıklama

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#Ali Yerlikaya#Kadına Yönelik Şiddet#Mahinur Özdemir Göktaş
İçişleri Bakanı Yerlikayadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 20:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Kadına yönelik şiddeti sadece o kadına değil, devletimize, milletimize, insanlığa ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz." ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve bakan yardımcıları ile Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, ilgili birim amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddeti sadece o kadına değil, devletimize, milletimize, insanlığa ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla göz yummayız. Bunu affetmeyiz. Bunu kabullenmeyiz. Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir."

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#Ali Yerlikaya#Kadına Yönelik Şiddet#Mahinur Özdemir Göktaş

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