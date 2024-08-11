×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, İkiyaka köyüne ziyaret 

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#İkiyaka Köyü#Halil Aykut
İçişleri Bakanı Yerlikayadan, İkiyaka köyüne ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 21:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989 yılında düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Yerlikayadan, İkiyaka köyüne ziyaret

"35 yıldır dinmeyen büyük acı… Kadın, erkek, yaşlı, bebek demeden, 28 masum vatandaşımızı şehit eden İkiyaka katliamını unutturmayacağız. 24 Kasım 1989 günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka köyünde, hain bölücü terör örgütünün saldırısında, ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut amcamızla Adilşah teyzemizi ve akrabalarını evlerinde ziyaret ettik. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

İçişleri Bakanı Yerlikayadan, İkiyaka köyüne ziyaret

Haberin Devamı

Yerlikaya, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#İkiyaka Köyü#Halil Aykut

BAKMADAN GEÇME!