İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, İkiyaka köyüne ziyaret 

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Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"35 yıldır dinmeyen büyük acı… Kadın, erkek, yaşlı, bebek demeden, 28 masum vatandaşımızı şehit eden İkiyaka katliamını unutturmayacağız. 24 Kasım 1989 günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka köyünde, hain bölücü terör örgütünün saldırısında, ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut amcamızla Adilşah teyzemizi ve akrabalarını evlerinde ziyaret ettik. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

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Yerlikaya, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.