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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Diyarbakır'daki hutbe olayına ilişkin açıklama

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#Ali Yerlikaya#Cuma Hutbesi#Diyarbakır
İçişleri Bakanı Yerlikayadan Diyarbakırdaki hutbe olayına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 19:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamı ile kaymakam arasında yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla inceleme başlatıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde ‘şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan’ cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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#Ali Yerlikaya#Cuma Hutbesi#Diyarbakır

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