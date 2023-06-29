İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan birlik ve beraberlik mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün memleketi Konya'ya geldi. İlk olarak Mevlana Müzesi çevresindeki esnafı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, öğle namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında da toplanan kalabalıkla bayramlaştı. Ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip, Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Müzedeki eserleri inceleyen Bakan Yerlikaya, daha sonra Konya Valiliği'ni ziyaret etti. Burada açıklama yapan Yerlikaya, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

''Bugün memleketim Konya'dayız. Kurban Bayramı vesilesiyle şehirleri ziyaret ediyoruz. Dün Gaziantep ve Kilis'teydik, ama büyük özlem duyduğum memleketimdeyim bugün. Valiliğimizde valilik, kıymetli arkadaşım Vahdettin Valim, şehrimizle ilgili değerlendirmelerini içeride aldık. Buradan yine diğer programları takip edeceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum. 4 Haziran'da göreve başladık. İçişleri Bakanı olarak bize bu emaneti, bu teveccühü gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu zor görevde her zaman başta Konya olmak üzere bütün aziz milletimizin hayır duaları gerçekten bize güç veriyoruz. Bayramlar sevinç günleri. Ben öncelikle hemşehrisi olmaktan iftihar ettiğim ve çok duygulandığım aziz Konyalı hemşehrilerimizin her birini bayramlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin bayramını tebrik ediyorum. İslam coğrafyasındaki bütün inanan bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara, huzur içerisinde, güven içerisinde, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bizleri karşılaştırsın, yaşatsın diye dua ediyorum.'