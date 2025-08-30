Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Haberin Devamı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla siyasilerden art arda kutlama mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu’nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür.

Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Vatanımızın dört bir yanı işgal altındayken Anadolu’nun her köşesinden yükselen irade; Büyük Taarruz’da topyekûn bir varoluş mücadelesine dönüşmüştür.

İşgal ve parçalanma planlarıyla kuşatılan yurdumuz, ecdadımızın direniş iradesiyle yeniden ayağa kalkmış; imkânsızlıklar içinde gösterilen azim sayesinde, kurtuluş mümkün olmuştur.

Millî Mücadele Zaferimizi değerli kılan; bağımsızlığa olan inancın askerî dehayla birleşmesi, Anadolu’nun bu inanç etrafında kenetlenerek hak ettiği özgürlüğe kavuşmasıdır.

30 Ağustos, her türlü zorluklar içindeki bir milletin; meclisiyle ordusunun, aklıyla kalbinin, kadınıyla erkeğiyle tüm evlatlarının birleştiğinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığını göstermiştir. Bu istikamet, bugün dahi bizlere yol göstermektedir.

Bizlere düşen görev; demokrasimizi ve kardeşliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü, etkili ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Birlik ve dayanışmamızı korudukça yarınlarımız aydınlık kalacaktır.

Bu kutlu gün vesilesiyle, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehidlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mayıslar bize, istiklalimiz için çıkılan o kutlu yolu, atılan o ilk büyük adımı, 19 Mayıs’ı… Nisanlar, halkımızın iradesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını, 23 Nisan’ı… Ekimler, ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyetimizi, 29 Ekim’i… Ağustoslar ise makus tarihimizi değiştiren şanlı zaferlerimizi, 30 Ağustos’u anımsatır bize. Sultan Alparslan, 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını büyük bir kararlılık ve inançla ardına kadar açtı. Ve ondan tam 851 yıl sonra, yine bir 26 Ağustos günü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu’nun kapılarını ona göz koyanlara karşı: ‘’Allah Türk Milletini koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir’’ diyerek sonsuza dek sımsıkı kapattı. Bugün büyük bir coşku ve gururla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, milletimizin varoluş mücadelesindeki bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ve özgürlük uğruna, milletimizin dişiyle, tırnağıyla bütün ruhuyla verdiği mücadelenin ardından gelen şanlı zaferin adıdır. Bu toprakları bize vatan kılan ecdadımıza karşı hepimizin borcu var. Bizden sonra şanlı bayrağımızı dalgalandıracak nesillere karşı sorumluluklarımız var. Bu da ancak bir ve beraber olmakla, memleketimiz için gayretle çalışmakla olur. Eser ve hizmet üretmekle olur. İşte bu dava; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etme, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne ulaştırma davasıdır. Nasıl ki; 30 Ağustos yeniden dirilişin ilânıysa; “Türkiye Yüzyılı” da bu ilânın, en güzel satırlarıdır. 30 Ağustos; zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen aziz milletimizin destanıdır. “Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir’’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman Mehmetçiklerimizi, vatanımız uğruna canından geçen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zaferimizin 103. yılı kutlu olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 30 Ağustos bir diriliş destanıdır. Bu milletin onur nişanesi, bağımsızlık mücadelemizin en kıymetli simgesi, kutlu tarihimizin dönüm noktasıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Başta Büyük Taarruz’un lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın istiklali için canı pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Anadolu’nun kadim topraklarındaki ebedî varlığımızı tescil eden Büyük Zafer’in 103’üncü seneidevriyesindeyiz.

İşgal ordularının kesin bir yenilgiye uğratıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi ile medeniyetimiz için yeni bir safhanın başladığı tarihî günün yıl dönümündeyiz.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere işgal ordularına karşı koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Milletimizin birliğini ve vatanımızın bekasını çelikten bir kale gibi korumaya devam edeceğiz.