İçişleri Bakanı Yerlikaya: Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7533 sayılı 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte usulsüz çakar kullananlara yeni cezalar getirildiğini belirtti. Yerlikaya, "Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten menedilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 2 veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten menedilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek" ifadelerini kullandı.

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RUHSATSIZ SİLAHTA 4 YILA KADAR HAPİS

Aynı kanun kapsamında yer alan ruhsatsız silah satın alan, bulunduran ya da taşıyan kişilerle ilgili düzenlemelere değinen Yerlikaya, "Kanun hükmüne aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Kanun hükümlerine aykırı silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak" dedi.