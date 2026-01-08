İçişleri Bakanı Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"6 yıldır BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiserliğini yürüten Philippe Lazzarini ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede UNRWA ile bugüne kadar yürüttüğümüz işbirliklerini, Filistinli kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını ve çözüm yolları için atılması gereken adımları ele aldık. Sayın Lazzarini ve ekibine bugüne kadar sürdürdüğümüz verimli işbirliği ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma ve desteğimizi önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakanlıktaki görüşmede, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yer aldı.