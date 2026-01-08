×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı Yerlikaya#Filistin Mültecileri#UNRWA
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 19:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Haberin Devamı

 

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"6 yıldır BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiserliğini yürüten Philippe Lazzarini ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede UNRWA ile bugüne kadar yürüttüğümüz işbirliklerini, Filistinli kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını ve çözüm yolları için atılması gereken adımları ele aldık. Sayın Lazzarini ve ekibine bugüne kadar sürdürdüğümüz verimli işbirliği ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma ve desteğimizi önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakanlıktaki görüşmede, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yer aldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı Yerlikaya#Filistin Mültecileri#UNRWA

BAKMADAN GEÇME!